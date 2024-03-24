Ответы на часто задаваемые вопросы

Сколько электричества потребляет септик? Электричества! Немного! Так, септик на 5 человек потребляет всего 40 Вт/час, т. е. чуть более 1 кВт в сутки. Это сравнимо с обычной лампочкой в доме.

Какие бактерии нужны для септика? Постоянно добавлять бактерии нужно только в накопительные септики и в септики с почвенной доочисткой. Полноценный станции глубокой очистки не требуют бактерий — они полноценно питаются органическими стоками.

У меня высокие грунтовые воды, что посоветуете? Наша компания может предложить несколько вариантов септиков, которые эффективно работают при высоких грунтовых водах. Здесь Важно учесть особенности грунта, чтобы установку в процессе эксплуатации не затопило (переливные бетонные кольца точно при высоком УГВ не подойдут) и также чтобы по весне она не всплыла.

Что такое залповый сброс? Это объем стоков/воды, который за короткий момент подается в септик. Обычно источниками залпового сброса служат стиральные машины, ванны, джакузи. Проблемы вызывают именно джакузи, имеющие большой объем, либо наличие нескольких ванн. Со сбросом из одной ванны справляется подавляющее большинство очистных станций.

Что делать, если отключили электричество во время работы станции? Если электричество отключили меньше, чем на 6 часов, беспокоиться не стоит. Рекомендуем просто сократить суммарный объем стоков (не больше 200 л.) А вот если электричество регулярно отключают на несколько дней, есть смысл поставить энергонезависимое очистное сооружение.

Можно ли устанавливать септик зимой? Да, можно! Зимой даже выгоднее, так как уровень грунтовых вод зимой наиболее низок, а грунт не обваливается. Благодаря этому все работы бригада успевает провести за короткий срок, и за счет твердого грунта стенки котлована и траншей не осыпаются, поэтому установка опалубки не требуется. Это дополнительно экономит свыше 20'000 рублей. К тому же к весне грунт и земля успеют осесть и выровняются и вы уже сможете приступить к ландшафту участка.

Как избавиться от плывуна во время монтажа? Для того, чтобы избавиться от плывуна, наша бригада, для начала, укрепляет стенки котлована с помощью деревянных ограждений - опалубки, которые задерживают движение плывунов. Далее уже откачивают воду из котлована для осушения строительного участка с помощью насоса и опускают ёмкость.

Что можно сливать в септик? Любые хозяйственно-бытовые стоки, в том числе: канализационные стоки, вода из-под ванны, душа, раковины, стиральной машины, посудомоечной машины и бани.

Что нельзя сливать в септик? Септик перерабатывает и питается всеми органическими стоками, что в него попадают. Но если в него отправить не органику, а что0то другое — он просто не сможет это переработать и качество выходящей воды станет ниже, или же система засориться. В септик нельзя сливать — остатки овощей, фруктов и грибов; большое количество шерсти животных; строительный и садовый мусор; лекарственные и химические препараты; лакокрасочные вещества; большое количество спиртосодержащих веществ; биологически неразлагаемые предметы — окурки, влажные салфетки, ватные палочки и диски, подгузники, и другие предметы гигиены.