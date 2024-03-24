Септик "под ключ" 
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Без накруток,
цена завода-
изготовителя

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Фиксируем
стоимость в
договоре

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Выезд
инженера
на объект

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Оплата
по факту
монтажа

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Ландшафт
участка не
пострадает

рука

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